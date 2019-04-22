2019-04-22T12:11:02+03:00
Общество

Омская прокуратура выявила хищения при капремонте

Стоимость проведенных работ завышали
Анна МИКУЛА
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Стоимость работ оказалась завышенной.Стоимость работ оказалась завышенной.Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Областная прокуратура нашла нарушения при капремонте многоэтажек на улицах 22-ого Апреля, Энтузиастов, а также на проспекте Мира. Как выяснилось, стоимость проведенных там работ завысили.

- Управляющими организациями необоснованно предъявлены требования к возмещению затрат на проведение работ по капитальному ремонту домов, расположенных на улицах 22 Апреля и Энтузиастов, а также на проспекте Мира в г. Омске, на сумму 345 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам проверки руководителям ООО «УК «Энтузиаст», ООО «УК «Лукьяновка» и ТСН «Энтузиастов, 25» внесены представления об устранении нарушений законодательства с требованием о возврате необоснованно израсходованных субсидий в бюджет города Омска.

Сейчас устанавливается, произошло ли случившееся умышленно, с целью хищения бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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