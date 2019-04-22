2019-04-22T11:46:10+03:00
Общество

Омич убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его девушку

Ему дали 8 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его девушкуОмич убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его девушкуФото: Иван ВИСЛОВ
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Все произошло в поселке с говорящим названием Боевой в Исилькульском районе Омской области. 58-летний омич со своим приятелем и гражданской женой устроили застолье. Они много выпили, поэтому у мужчин возник конфликт. Приятель омича нелестно отозвался о гражданской жене омича. Это очень оскорбило мужчину и он взял в руки нож. Мгновенно он нанес несколько ударов в грудь своему приятелю.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, приятель омича умер на месте происшествия. Сейчас на агрессивного омича завели уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку» . По решению суда омичу назначили 8 лет в исполнительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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