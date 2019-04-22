2019-04-22T11:25:22+03:00
Происшествия

Пьяный водитель под Омском сбил мужчину

Он шел по обочине
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный водитель под Омском сбил мужчинуПьяный водитель под Омском сбил мужчинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня ночью, около 12 часов в поселке Иртышский под Омском. 35-летний мужчина на машине «ВАЗ-21093» ехал по улице Садовая в направлении улицы Юбилейная. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал на край дороги, где как раз в это время шел 22-летний парень.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, молодой человек от сильного удара получил травмы различной степени тяжести. Приехавшие медики увезли его в больницу. Сотрудники ДПС, которые приехали на место аварии установили, что водитель был сильно пьян. Сейчас проводится проверка, и выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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