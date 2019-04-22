2019-04-22T11:28:28+03:00
Общество

Пока не понятно, кого накажут за смерть детей, утонувших в бесхозном котловане в Омске

Если владельца земли, на которой находится водоем не найдут, отвечать будут чиновники мэрии
Анна МИКУЛА
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В Следственном комитете ищут очевидцев трагедии на котловане.В Следственном комитете ищут очевидцев трагедии на котловане.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Омске продолжается проверка трагедии, случившейся в субботу, 20 апреля на водоеме в районе улицу 6-ой Крайней. Напомним, местные ребятишки поспорили, кто из них не побоится добраться до противоположного берега. В итоге двое из них пошли под лед. Один мальчик сумел выбраться. Сейчас он с переохлаждением в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Второму ребенку повезло меньше. Он уже практически ушел под воду, когда ему на помощь кинулся проходивший мимо 14-летний Артур Рахимов. Вероятно, испуганный тонувший ребенок утянул под воду и своего спасителя. Оба ушли ко дну и погибли.

Жертв этой истории могло быть еще больше. Утром того же дня там едва не погибли бегавшие по тонкому льду мальчик и девочка. Но в тот раз детей успели вытащить на берег прохожие.

Тем временем, место трагедии пока никак не огорожено, и туда могут спокойно попасть люди. Кому принадлежит котлован, пока не понятно. Следователи регионального СУСК, в том числе выясняют и это. По некоторым данным, еще до застройки здесь коттеджного поселка, водоем на этом месте был. Вероятно, он появился еще в 1960-е годы.

Как сообщила официальный представитель областного СУСК, пока владельца не установили, возможно, его и нет. В таком случае за все бесхозные земли в городе отвечает мэрия и отвечать за случившееся будут чиновники.

Кроме того, чтобы установить все обстоятельства случившегося, очевидцев трагедии просят позвонить телефону следственного управления «Ребенок в опасности» с коротким номером 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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