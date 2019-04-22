2019-04-22T10:25:15+03:00
Общество

В Омске ищут очевидцев трагедии на котловане, где погибли двое детей

Один из мальчиков бросился спасать другого, в итоге утонули оба
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Артур Рахимов бросился в ледяную воду спасать детей и сам погиб.Артур Рахимов бросился в ледяную воду спасать детей и сам погиб.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Омские следователи ищут свидетелей происшествия на заброшенном котловане в районе улице 6-я Крайняя. Буквально за несколько часов до него на том же самом месте чуть не случилась еще одна трагедия. Там провалились под лед мальчик и девочка. Их удалось спасти. Второй случай был уже со смертельным исходом.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 20 апреля. Гулявшие неподалеку подростки поспорили, кто из них не побоится пройти по тонкому льду водоема. В итоге два из них провалились и начали тонуть. Одному удалось выбраться, сейчас он в состоянии средней тяжести находится в больнице. На помощь второму, 8-летнему мальчику, бросился проходивший мимо с сестрой 14-летний Артур Рахимов.

К сожалению, оба ребенка утонули.

Органы следствия обращаются ко всем очевидцам с просьбой откликнуться и позвонить по телефону следственного управления «Ребенок в опасности» с коротким номером 123. Ваши показания нужны следствию для установления полной картины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы газ не отключили – плати вовремя!
Не выполнил предписание во время - плати штраф
Этой весной повестки в армию получат больше 7300 омичей
Последние слова героя-подростка из Омска, спасшего тонувшего школьника: «Прости меня, Маша»
Сотрудники «СТБ-Охрана» задержали агрессивного посетителя магазина
В Омске по ночам три дня будут перекрывать Окружную дорогу
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Омска
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России: Омск в их числе
В Омске сняли на видео, как сотрудники ГИБДД разнимают дерущихся водителей после аварии
В Омске начали сбор денег семье подростка-героя, который погиб, спасая детей из котлована
Омской пенсионерке вместо 120 тысяч мошенница подсунула нарезанные газеты
Омская прокуратура выявила хищения при капремонте
Омичи предпочитают кататься в Шерегеше и на «Розе хутор»: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data
В «Росводоканал Омск» прошло заседание Общественного совета
Омич убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его девушку