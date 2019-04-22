В Омске ищут очевидцев трагедии на котловане, где погибли двое детей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-22T10:25:15+03:00

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Омские следователи ищут свидетелей происшествия на заброшенном котловане в районе улице 6-я Крайняя. Буквально за несколько часов до него на том же самом месте чуть не случилась еще одна трагедия. Там провалились под лед мальчик и девочка. Их удалось спасти. Второй случай был уже со смертельным исходом.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 20 апреля. Гулявшие неподалеку подростки поспорили, кто из них не побоится пройти по тонкому льду водоема. В итоге два из них провалились и начали тонуть. Одному удалось выбраться, сейчас он в состоянии средней тяжести находится в больнице. На помощь второму, 8-летнему мальчику, бросился проходивший мимо с сестрой 14-летний Артур Рахимов.

К сожалению, оба ребенка утонули.

Органы следствия обращаются ко всем очевидцам с просьбой откликнуться и позвонить по телефону следственного управления «Ребенок в опасности» с коротким номером 123. Ваши показания нужны следствию для установления полной картины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU