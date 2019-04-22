2019-04-22T10:18:59+03:00
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали конфликт водителя с омскими гаишниками, которые силой вытащили его из авто

А шофер обвинил инспекторов в том, что они были пьяны
Станислав МУХИН
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Мужчину пытались вытащить силой.Мужчину пытались вытащить силой.Фото: YouTube
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Социальные сети облетел ролик, на котором где-то в Крутинке водителя остановили инспекторы. На его отказ выйти из машины они начали вытаскивать мужчину из салона силой. Сам потерпевший назвал это беспределом. На видео он обвиняет гаишников в том, что они пьяны. В ГИБДД по Омской области уже прокомментировали этот инцидент.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе, водитель ВАЗа ехал с прицепом. При этом прицеп не был поставлен на регистрационный учет. К тому же у автомобилиста не оказалось при себе документов. На неоднократные требование гаишников показать их, 52-летний омич якобы ответил отказом. К тому же в ГИБДД утверждают, что все это отчетливо было заснято регистратором водителя. Он же намеренно выложил запись лишь с того момента, когда его начали вытаскивать из авто.

- На водителя были составлены протоколы за неповиновение сотрудникам ГИБДД. О применении физической силы он был предупрежден несколько раз. К тому же инспекторами в тот же день пройдено медицинское освидетельствование. Признаков алкогольного опьянения найдено не было, - рассказали нам в отделе пропаганды УГИБДД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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