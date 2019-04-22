В Южном Бутове открылся филиал академии «Авангард»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-22T08:00:59+03:00

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Вслед за открытием детской хоккейной академии «Авангарда» в Омске, открылся ее франшиза в московском Южном Бутове. К системе омского клуба присоединились ребята из команда «Морские львы». Базироваться филиал будет на стадионе «Южный лед». Накануне был сыгран первый матч.

- Маленьких «ястребов» поприветствовал ветеран омского хоккея, член Совета директоров клуба Евгений Шастин, который провел символическое вбрасывание перед началом матча «Авангард» - «Созвездие». Игра завершилась нашей победой в серии буллитов со счетом 3:2, - сообщает пресс-служба ХК «Авангард». - Все игроки клуба и академии, начиная с групп набора, попадут в базу данных и будут тренироваться по единым стандартам. Набор пройдет во второй половине апреля. С апреля по сентябрь на базе ЛК «Южный лед» при участии специалистов Хоккейной академии «Авангард» и ХК «Морские львы» состоятся открытые мастер-классы, просмотровые лагеря и набор игроков для формирования команд на соревнования, включая Кубок и Первенство Москвы. В дальнейшем клуб планирует расширять программу франшизы академии.

ИСТОЧНИК KP.RU