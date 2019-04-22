Омичей шокировала разорванная собака на одной из остановок

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-22T06:47:26+03:00

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В социальных сетях омичка поделилась шокирующими кадрами. На одной из остановок города она сфотографировала разорванный труп собаки. Она нашла части собаки недалеко от остановки «Площадь Лицкевича» в городке Нефтяников. На фото видно, что разные части собаки лежат разбросанные на обочине.

По всей видимости, над животным перед смертью кто-то жестоко издевался. Живодер так и оставил несчастное животное на обочине дороге. Такая картина может шокировать не только проходящих мимо детей, но и даже взрослых. Омичи к такому посту в соцсетях отнеслись неоднозначно. Многие пожалели бедное животное, но большинству было неприятно увидеть такие кадры.

- Много всякого грустного видишь в жизни, и тут еще выложили такой пост, - пишут омичи.

ИСТОЧНИК KP.RU