Соцсети: В Омской области сотрудники ДПС напали на водителя за отказ выйти из авто

СЕГОДНЯ 04:57 2019-04-22T04:57:57+03:00

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Конфликт на дороге возник у одного из омичей с сотрудниками ДПС. В социальных сетях появился ролик, на котором инспекторы просят выйти водителя из машины. Когда тот говорит, что делать этого не будет и сперва позвонит в полицию, гаишники хватают его и пытаются вытолкать из авто. Обескураженный шофер только и твердит на видео:

- Вы чего? С ума сошли что ли? Что делаете-то? Я позвоню в полицию и выйду.

Сотрудники ГИБДД на минуту-две останавливаются и предпринимают новую попытку силой вытащить водителя. Причем о применении физической силы его никто не предупреждает, как это требуется по закону. Во время очередной попытки водитель обвиняет инспектора в пьянстве:

- Да ты пьяный! От тебя несет алкоголем! Ты не проспался еще что ли?

Мнение пользователей как обычно разделилось. Одни в конфликте винят самого водителя за отказ покинуть авто. Другие считают, что инспекторы устроили беспредел.

ИСТОЧНИК KP.RU