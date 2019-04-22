Эта неделя в Омске будет дождливой, а на севере области может пойти снег

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-22T04:47:15+03:00

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Превратности омской погоды уже приучили не удивляться снегу в мае и даже в июне - как было на протяжении двух прошлых лет. В этом году весна тоже будет затяжной. Омичи уже смогли снова поиграть в снежки на прошлой неделе. С наступлением новой синоптики делают более оптимистичный прогноз - в регионе потеплеет.

В понедельник, 22 апреля, будет солнечно, днем от +10 до +15 градусов. Такая же погода сохранится и на следующий день.

Но начиная со среды, 24 апреля, будут идти постоянные дожди, в северных районах области возможен мокрый снег. Днем будет +7…+12, ночью 0...+5. Такая погода продержится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU