2019-04-22T04:47:15+03:00
Общество

Эта неделя в Омске будет дождливой, а на севере области может пойти снег

Однако дневная температура начнет постепенно повышаться
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Превратности омской погоды уже приучили не удивляться снегу в мае и даже в июне - как было на протяжении двух прошлых лет. В этом году весна тоже будет затяжной. Омичи уже смогли снова поиграть в снежки на прошлой неделе. С наступлением новой синоптики делают более оптимистичный прогноз - в регионе потеплеет.

В понедельник, 22 апреля, будет солнечно, днем от +10 до +15 градусов. Такая же погода сохранится и на следующий день.

Но начиная со среды, 24 апреля, будут идти постоянные дожди, в северных районах области возможен мокрый снег. Днем будет +7…+12, ночью 0...+5. Такая погода продержится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Справедливая Россия» провела субботник на «Лебедином озере»
В Южном Бутове открылся филиал академии «Авангард»
Энергетики АО «ТГК-11» поддержали городской субботник
Энергетики АО «ТГК-11» стали лучшими рационализаторами в Группе Интер РАО
СМИ приписывают Ольге Бузовой роман с 23-летним хоккеистом «Авангарда»
Омичей шокировала разорванная собака на одной из остановок
Соцсети: В Омской области сотрудники ДПС напали на водителя за отказ выйти из авто
Тренера «Авангарда» Хартли назвали лучшим иностранным специалистом в истории КХЛ
В Омске сняли на видео, как лихач чуть не сбил прохожего на пешеходной улице Валиханова
После гибели двоих детей на котловане в Омске завели уголовное дело
Появилось видео с места трагедии, где в Омске утонули двое детей
В Омске на пруду утонули двое мальчиков
Омский губернатор поблагодарил «Авангард» за хоккейный сезон
Из омского села, к которому размыло дорогу, спасли мальчика с аппендицитом
В Омской области водитель улетел в кювет, разбившись насмерть