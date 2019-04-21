Тренера «Авангарда» Хартли назвали лучшим иностранным специалистом в истории КХЛ

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-21T09:09:59+03:00

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В российском хоккее подводят итоги сезона. Несмотря на то, что омский "Авангард" не смог дать бой победителю Кубка Гагарина московскому ЦСКА, многие отдают должное тренерскому штабу "ястребов". С первого же сезона при всех проблемах с ареной и после переезда команды из Омска Боб Хартли довел клуб до финала.

- Это человек, который понимает, для чего работает. Это самый сильный тренер из всех иностранцев, которых я видел у нас. Настоящий профессионал. Он пытается привнести что-то новое, - цитирует ТАСС слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Мальцева.

ИСТОЧНИК KP.RU