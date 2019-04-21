В Омске сняли на видео, как лихач чуть не сбил прохожего на пешеходной улице Валиханова

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-21T06:40:28+03:00

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Сообщение о неадекватном водителе появилось в социальных сетях. Кто-то из омчией рассказал об инциденте, возникшем поздно ночью на улице Чокана Валиханова. Пешехоной, между прочим.

- Водитель пронесся на скорости 80 км/ч и чуть не сбил пешехода - он чудом успел отскочить в сторону. Разыскиваем видео или очевидцев, - написали в соцсетях.

Видео не заставило себя долго ждать. В Интернете появился ролик инцидента. На кажрах видно, как поздно ночью по пустой пешеходной улице идет одинокий пешеход. Неожиданно с улицы Ленина выруливает машина и несется по Чокана Валиханова на огромной скорости. Мужчина успел отбежать. От смерти его отделили пара мгновений. Наверняка этим видео заинтересуются в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/704417" frameborder="0"></iframe> В Омске водитель на огромной скорости чуть не сбил человека на пешеходной улице Валиханова.

ИСТОЧНИК KP.RU