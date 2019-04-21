После гибели двоих детей на котловане в Омске завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 06:04 2019-04-21T06:04:35+03:00

Вероятно, сейчас силовики будут выяснять, по чьей вине осталась вырытой яма. ФОТО: СУ СК

Всего же под лед провалилось 4 ребятишек

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Трагедия разыгралась в городке Нефтяников. В районе улиц 6-я Крайняя и Малиновского утонули двое детей в котловане. Дети хотели походить по льду.

- Группа подростков гуляла по льду искусственно вырытого котлована в коттеджном поселке и провалились под лед. Девочку спас прохожий мужчина, а 14-летний мальчик пытался спасти 8-летнего ребенка, но не смог. Дети утонули, - рассказали страшные подробности в Следственном комитете по Омской области.

После гибели детей на котловане следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Вероятно, сейчас силовики будут выяснять, по чьей вине осталась вырытой яма.

ИСТОЧНИК KP.RU