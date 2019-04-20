2019-04-20T17:46:00+03:00
Происшествия

В Омске на пруду утонули двое мальчиков

Еще одного мальчика и девочку удалось спасти [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на пруду утонули двое мальчиковВ Омске на пруду утонули двое мальчиковФото: vk.com
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Все случилось сегодня вечером, около семи часов на искусственном пруду на улице 6-я Крайняя в городке Нефтяников. Дети, которым было от 10 до 15 лет, играли у пруда и зашли на тонкий лед. Внезапно лед под ними стал трещать и трескаться, четверо ребят провалились под лед. Девочке удалось выбраться самой, одного мальчика достал из ледяной воды случайный прохожий, на глазах которого произошла трагедия.

По сообщениям МЧС, еще двух мальчиков спасти не удалось. Их тела достали прибывшие на пруд водолазы. На место происшествия выехали спасатели, психологи и медики. В МЧС предупреждают, что выход на тонкий лед сейчас особенно опасен, поэтому вблизи водоемов необходимо следить за детьми и не подвергать себя и своих близких опасности. В этом году подобное происшествие с детьми произошло впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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