2019-04-20T16:22:09+03:00
Общество

Омский губернатор поблагодарил «Авангард» за хоккейный сезон

«Ястребы» завоевали серебро
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Омский губернатор поблагодарил «Авангард» за хоккейный сезонОмский губернатор поблагодарил «Авангард» за хоккейный сезонФото: пресс-служба правительства Омской области
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Омская команда впервые за семь лет сыграла в финале Кубка Гагарина. Ястребы уступили армейцам в финале, однако показывали интересную и красивую игру на протяжении всего сезона. Омичи завоевали серебряные медали Чемпионата КХЛ и Чемпионата России сезона 2018-2019. Хоккеистов поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.

- От лица всех болельщиков выражаю благодарность главному тренеру команды Бобу Хартли и руководству клуба в лице Александра Крылова и Максима Сушинского. Команда серьезно укрепила боевой дух, который на максимальных мощностях поддерживался болельщиками команды. Дорогие «ястребы», спасибо вам за борьбу и ваше мастерство! Пусть этот успех станет крепкой основой для новых громких побед клуба! - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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