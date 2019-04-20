Из омского села, к которому размыло дорогу, спасли мальчика с аппендицитом

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-20T13:39:13+03:00

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Этой ночью в селе Радищево Нижнеомского района 12-летнему мальчику срочно потребовалась помощь медиков. У школьника заболел живот, его родители обратились к местному фельдшеру, которая заподозрила аппендицит у ребенка. Мальчику срочно потребовалась госпитализация, но скорая не могла проехать к селу, чтобы забрать его в больницу - дорога была размыта из-за половодья. Мальчика доставили до промоины на машине, где его уже ждали спасатели на специальном автомобиле.

- В теплом спальном мешке мы уложили на носилках мальчика в гусеничный плавающий транспортер ПТС-М. Фельдшер поехал с нами. Преодолев бездорожье, доставили его до Некрасовской дороги, где нас ожидала аварийно-спасательная машина АМГ и медики. Всю дорогу разговаривали с ребенком, старались его подбодрить и успокоить, - рассказал заместитель начальника 50 пожарно-спасательной части Николай Петлеван.

Ребенка благополучно передали медикам и госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU