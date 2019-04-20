2019-04-20T11:25:41+03:00
Происшествия

В Омской области водитель улетел в кювет, разбившись насмерть

Он не справился с управлением
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области водитель улетел в кювет, разбившись насмертьВ Омской области водитель улетел в кювет, разбившись насмертьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезная авария случилась сегодня около восьми утра в Называевском районе. Водитель на машине марки «ВАЗ-2115» ехал по дороге «Называевск-Череновка». В районе 1 километра, только отъехав от Называевска, он не справился с управлением. Машина съехала в правый по ходу движения машины кювет.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, удар был настолько сильным, что 37-летний мужчина скончался на месте. Приехавшие медики, которых вызвали очевидцы аварии, не смогли ничем помочь мужчине. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, был ли водитель пьян или, может, ему стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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