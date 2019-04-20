На общегородской субботник вышли 54 тысячи омичей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-20T08:51:35+03:00

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Сегодня в Омске проходит общегородской субботник. Как рассказали в мэрии города, в нем приняли участие уже больше 54 тысяч человек. Омичи приводят в порядок после зимы не только общественные пространства и парки, но и территорию во дворах. Помимо сбора мусора, омичи высаживают саженцы деревьев. Например, на Иртышской набережной посадят 70 яблонь и 20 берез.

- Основных мест уборки более 50. Это бульвар Победы, бульвар Мартынова, парк семейного отдыха в микрорайоне «Московка-2», сквер Молодоженов, Восточная роща, территория, прилегающая к озеру Кирпичка на Левобережье. Сейчас техники задействовано более 200 единиц, но это количество возрастет, как планируется, до 350, - сообщил начальник управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.

ИСТОЧНИК KP.RU