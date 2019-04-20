Омичей просят не ходить в парки в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-20T07:17:15+03:00

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Омичей просят на несколько дней воздержаться от посещения парков культуры и отдыха «Советский», имени 30-летия ВЛКСМ, садов «Сибирь», имени С.М. Кирова.

- В понедельник, 22 апреля с 06:00 до 11:00 специалисты выполнят необходимые мероприятия по обработке территории в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. В этот же день запланированы работы в саду им. С.М. Кирова — с 12:00 до 14:00. Во вторник, 23 апреля соответствующие работы пройдут с 06:00 до 11:00 в Советском парке, а 23 и 24 апреля (после 20:00) работы начнутся в саду «Сибирь». Аукцион на проведение работ выиграло ООО «Дез-Гарант», - сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города.

Однако часы работы и дни могут измениться, так как обработка парков от клещей должна проходить в сухую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU