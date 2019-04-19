2019-04-19T14:08:02+03:00
Происшествия

В Омске от столкновения с грузовиком у «газели» отлетела будка

Причем оставшуюся часть машины так и бросили лежать на обочине [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео ("ЧП Омск" - vk.com/chp55)Фото: скриншот с видео ("ЧП Омск" - vk.com/chp55)
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Впечатляющим выглядят последствия дорожно-транспортного происшествия в Центральном округе, попавшие на запись регистратора одной из соседних машин. Автор ролика даже не поленился и подъехал к месту аварии с другой стороны, чтобы его зрители смогли все лучше рассмотреть.

Судя по всему, на довольно узкой дороге по улице Арнольда Нейбута не смогли разъехаться грузовик и «газель». Ситуацию усугубила скользкая проезжая часть.

У микроавтобуса от удара оторвалась будка, которая, видимо, была непрочно закреплена. По словам очевидцев, эту часть машины просто бросили на обочине дороги.

По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.

Последствия аварии на ул. Арнольда Нейбута (18.04.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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