2019-04-19T13:51:00+03:00
Общество

Налог на букет от мэрии, который нужно заплатить омичке, Ургант назвал «налогом на доброту и заботу»

Телеведущий в очередной раз пошутил про Омск
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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История омички, которую заставили оплатить налог на букет и подарки от мэрии, облетела всю страну. Напомним, в начале года омичке Сание Абдуллиной от омской мэрии вручили букет и сертификат на 20 тысяч в детский магазин. Поводом стало то, что женщина родила первого в 2019 году ребенка. Однако через несколько месяцев Сание пришли документы из налоговой по которым она должна будет заплатить налог в 2343 рубля за букет и подарок. Омичку удивило то, как с ней поступили чиновники и подняла шумиху в СМИ. После этого представители администрации принесли ей 2500 рублей в конверте.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над сложившейся ситуацией и выдвинул свою версию названия такого налога.

- Почему женщина получила такой документ? Есть закон, согласно которому подарки от организаций общей стоимостью превышающие 4 тыс. рублей, облагаются налогом. Этот налог называется «налог на доброту и заботу», - сказал Ургант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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