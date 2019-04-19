2019-04-19T12:50:45+03:00
Происшествия

Омичи засняли «океан» у 9-й Медсанчасти

Вода затопила дорогу и дворы [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи засняли «океан» у 9-й МедсанчастиОмичи засняли «океан» у 9-й МедсанчастиФото: vk.com
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В социальных сетях омичи опубликовали последствия снегопада, который обрушился на наш город накануне. В районе Медсанчасти №9 в Октябрьском округе города затопило дорогу и близлежащие дворы. По всей видимости, там существуют проблемы ливневой канализацией, поэтому на улице 5-я Кордная образовался целый «океан» воды.

Вода затопила дорогу и дворы Фото: vk.com

Вода затопила дорогу и дворыФото: vk.com

Фото: vk.com

Проезжающим по улицам маршруткам, автобусам и машинам приходится значительно сбрасывать скорость, чтобы преодолеть воду. Из-за этого омичи жалуются на пробки в этом районе. Омичам без автомобилей пройти там и вовсе невозможно. Многие горожане жалуются, что в этом районе такой разлив воды происходит после каждого дождя. Коммунальщики откачивают оттуда воду по просьбам местных жителей, но она появляется снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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