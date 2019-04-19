СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-19T12:28:37+03:00

В Омске будут судить организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Омские полицейские вышли на интернет-магазин по продаже наркотиков еще в прошлом году. Стражам порядка удалось выйти на организаторов магазина, у всех там была своя роль. При обысках у них изъяли больше 10 килограммов героина, они планировали получить от его продажи около 70 миллионов рублей. В суд уже направили уголовные дела «организатора» и «поставщика». Сегодня в суд передали дела «оператора», «закладчика» и «кладовщика».

- Установлена причастность фигурантов к 8 эпизодам преступной деятельности, в том числе покушение на сбыт героина в особо крупном размере, 5 эпизодам по фактам сбыта наркотиков в крупном размере, а также легализация (отмывание) денежных средств на сумму около 50 млн рублей, добытых преступным путем, и хранение оружия, - рассказали в полиции.

Всем обвиняемым мужчинам может грозить пожизненный срок в тюрьме.

Задержание подозреваемых в покушении на сбыт более 10 кг героина.

ИСТОЧНИК KP.RU