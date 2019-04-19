Омич избил и ограбил девушку, отказавшуюся провести с ним вечер в гостях

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-19T12:03:35+03:00

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Женщина со своей подругой познакомились с двумя мужчинами, они предложили продолжить разговор в одном из кафе в Советском округе. Они сели в машину к новым знакомым, которые обещали отвезти их в кафе. Женщины забеспокоились тогда, когда они проехали мимо заведения, в которое планировали пойти. Машина остановилась, а мужчина предложил омичке продолжить вечер у него дома. Она ответила категоричным отказом, на что он силой вытащил ее из машины и начал избивать. Его внезапно спугнул случайный прохожий, поэтому мужчина сорвал золотую цепочку с женщины, выхватил ее сумку и убежал. 29-летней омичке пришлось идти в полицию, ее подруга уехала на машине с другим «кавалером».

В полиции сообщили, что грабителя удалось поймать по горячим следам. Им оказался 51-летний ранее судимый житель советского округа. Вещи и цепочку женщины вернули владелице, а его отправили в отделение полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему может грозить 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU