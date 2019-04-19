2019-04-19T13:26:39+03:00
Спорт

На решающий матч между «Авангардом» и ЦСКА придет Дмитрий Медведев

У омичей остался последний шанс задержаться в борьбе за Кубок Гагарина
Анна МИКУЛА
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На решающий матч между «Авангардом» и ЦСКА придет Дмитрий Медведев/На решающий матч между «Авангардом» и ЦСКА придет Дмитрий Медведев/Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, сегодня, 19 апреля, в Балашихе на «домашнем» льду состоится решающий для «Авангарда» матч в финале плей-офф КХЛ.

Омичи уже проиграли первые три игры. Поскольку счет ведется до четырех побед, у «ястребов» остался последний шанс продлить борьбу за главный трофей - Кубок Гагарина, который команда пока еще ни разу не выигрывала.

Как стало известно «Чемпионату», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев планирует посетить четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между хоккейным клубом «Авангард» и московским ЦСКА.

Если ожидания главного болельщика армейцев оправдаются, то они уже сегодня могут стать впервые в своей истории обладателями Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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