2019-04-19T11:27:20+03:00
Общество

Омск признали городом с самыми дорогими отелями в России

Ночь в отеле у нас обойдется в среднем в 960 рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омск признали городом с самыми дорогими отелями в РоссииОмск признали городом с самыми дорогими отелями в РоссииФото: пресс-служба администрации города Омска
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Неожиданное место в рейтинге самых дешевых отелей по стране занял Омск. Наш город в этом рейтинге оказался на последней строчке, таким образом в нашем городе оказались самые дорогие отели в стране. Рейтинг составили в компании «Авиасейлс», известном сервисе по поиску дешевых билетов и отелей.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг, первую позицию в рейтинге дешевых отелей занимает Санкт-Петербург, ночь на одного человека обойдется в 513 рублей. Последнее же место в рейтинге досталось Омску – у нас можно отдохнуть уже в два раза дороже, за 960 рублей.

С чем связаны такие высокие цены в нашем регионе, неизвестно. Например, соседний Красноярск занимает вторую строчку в рейтинге наряду с Ростовом-на-Дону, Самарой и Казанью. Здесь проживание в сутки стоит 600 рублей с человека. В Тюмени стоимость ночи обойдется в 714, а в Москве в 799 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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