В Омской области снова размыло дороги

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-19T10:52:24+03:00

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В социальных сетях появились новые фотографии размытых дорог. На этот раз из-за половодья дороги размыло на западе Омской области – в Крутинском районе. Местные жители написали, что у них размыло дорогу Крутинка – Новокарасук. Она связывает районный центр с селами Китерма, Шипуново и Новокарасук. Жители этих деревень оказались отрезанными от крупных поселков, где они могут закупиться продуктами, водой и медикаментами.

По фото видно, что вместо асфальтированной дороги в районе теперь бурная река. Вода полностью разрушила асфальт, по дороге проехать невозможно. Местные жители опасаются, что дорогу размоет еще больше, а вода затопит ближайшие поселки.

Напомним, самая острая ситуация сейчас наблюдается в Нижнеомском районе. Там из-за половодья оказались отрезанными от внешнего мира несколько сел. Спасатели доставляют им продукты и медикаменты на специальных машинах, только они могут проехать по размытым дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU