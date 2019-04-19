В Омске сбили двух школьников

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-19T10:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу две аварии с участием маленьких школьников произошли накануне вечером. Первое ДТП, по сообщению Госавтоинспекции, случилось около 17:50 часов на пересечении улиц 5-й Кировской и Семипалатинской в Кировском округе Омска. 9-летний мальчик хотел перебежать дорогу не по пешеходному переходу, неожиданно на него вылетел 22-летний водитель «Нивы». Мальчика с травмами увезли в больницу.

Еще одна авария случилась на Космическом проспекте в районе дома № 14Ж позднее этим же вечером. 11-летний школьник выскочил из-за припаркованных машин прямо на проезжую часть. 39-летний водитель на «Киа-Рио» не заметил мальчика и сбил его. Подростка также доставили в больницу, но после осмотра отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU