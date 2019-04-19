Омича, на которого с крыши упала глыба льда, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-19T09:14:30+03:00

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Напомним, история произошла в конце марта, когда снег начал активно таять. В центре города это привело к трагедии – глыба подтаявшего снега упала прямо на 18-летнего студента с крыши Финансового университета на улице Партизанская. Парень с девушкой шли на занятия, неожиданно на них свалился снег. Девушка успела отскочить в сторону, а вот парню не повезло – с тяжелейшей черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию. Сегодня, спустя месяц после трагедии, стало известно, что студента выписали из больницы.

- Молодого человека выписали из больницы, его направили в центр реабилитации, где он окончательно сможет восстановиться после травмы, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

Пострадавший парень месяц провел в больнице, он не мог ходить и говорить, но уже идет на поправку. В следкоме, тем временем, проверяют руководство университета, которое не контролировало чистку снега на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU