2019-04-19T09:14:30+03:00
Общество

Омича, на которого с крыши упала глыба льда, выписали из больницы

Теперь ему предстоит восстановление
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
Изменить размер текста:

Напомним, история произошла в конце марта, когда снег начал активно таять. В центре города это привело к трагедии – глыба подтаявшего снега упала прямо на 18-летнего студента с крыши Финансового университета на улице Партизанская. Парень с девушкой шли на занятия, неожиданно на них свалился снег. Девушка успела отскочить в сторону, а вот парню не повезло – с тяжелейшей черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию. Сегодня, спустя месяц после трагедии, стало известно, что студента выписали из больницы.

- Молодого человека выписали из больницы, его направили в центр реабилитации, где он окончательно сможет восстановиться после травмы, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

Пострадавший парень месяц провел в больнице, он не мог ходить и говорить, но уже идет на поправку. В следкоме, тем временем, проверяют руководство университета, которое не контролировало чистку снега на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске сбили двух школьников
В Омске до лета установят 842 новые мусорные площадки
Начни дачный сезон с Mitsubishi
«Фестиваль спортивных семей» - семейный праздник физической культуры, посвященный Дню защиты детей (0+)
Омичей приглашают на выставку «Сибирская строительная неделя 2019»
За взятку инспектору ДПС омичу придется поработать на благо города
В Омске внепланово проверят газелистов после столкновения маршрутки с бетономешалкой
Омич расстрелял табун лошадей из-за того, что они ели сено с его участка
Омский боец Шлеменко хочет встретиться с подростками, закидавшими пенсионера камнями
Омичей заманивают на субботник чаем с блинами
Омичи сами решат, нужны ли им ночные автобусы
В Омске появилась сова с лицом обезьяны
В омском дептранспорта объяснили массовые списания денег с карт омичей
В Омске мошеники умудрились обмануть кассира банка
Омичи жалуются, что деньги за проезд с карт у них списываются дважды
После столкновения на метромосту одну из машин вынесло на встречную полосу и развернуло
В Омске рассказали о зарплатах учителей
Омич Михаил Шивляков удостоился комплиментов от Арнольда Шварценеггера
«Конверт принесли, но так и не извинились»: Омичка о чиновниках, заставивших оплатить налог за букет от мэрии
Уже окончательно: омский экс-чиновник Ровейн, убивший жену, проведет в колонии 9,5 лет
В Омске спустя неделю нашли водителя, сбившего школьницу на велосипеде
После избиения подростками пожилого омича Следственный комитет начал проверку
Пьяная омичка «заминировала» автовокзал, отмечая приезд подруги
Перед Днем Победы Омск проверят со служебными собаками
В Омске иномарка вылетела на встречку: пострадал ребенок
На спасение омича, едва не погибшего в Таиланде от остановки сердца, требуется более миллиона