2019-04-19T08:23:51+03:00
Общество

За взятку инспектору ДПС омичу придется поработать на благо города

Он вовремя не оплатил штраф
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За взятку инспектору ДПС омичу придется поработать на благо городаЗа взятку инспектору ДПС омичу придется поработать на благо городаФото: Олег ЗОЛОТО
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Омич нарушил правила и решил предложить взятку остановившему его инспектору ДПС. Однако инспектор не стал брать деньги, и обратился в полицию после всех разбирательств омича осудили и назначили ему штраф в 15 тысяч рублей. Однако мужчина, оправдываясь тем, что он безработный, не стал платить штраф.

- При возбуждении производства судебный пристав-исполнитель предупреждал должника, что за неуплату штрафа возможна замена наказания на более строгое. На добровольное исполнение ему отвели 60-дневный срок, – сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов по Омской области.

Когда после двух месяцев должник не заплатил штраф, суд назначил ему 3 месяца исправительных работ. Теперь 5% от заработной платы омич будет отдавать на уплату штрафа. По всей, видимости, ему придется поработать дворником, которых не хватает в нашем городе. Но если он будет избегать работы, ему придется сесть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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