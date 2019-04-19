2019-04-19T07:48:47+03:00
Общество

В Омске внепланово проверят газелистов после столкновения маршрутки с бетономешалкой

В той аварии погибла девушка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске внепланово проверят газелистов после столкновения маршрутки с бетономешалкойВ Омске внепланово проверят газелистов после столкновения маршрутки с бетономешалкойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, страшная авария случилась на улице Заозерная. Водитель маршрутки № 276 «снт Ивушка – поселок Николаевка» в районе остановки «14-я заозерная» не услышал просьбу остановиться, которую тихо сказал кто-то из пассажиров. Он проехал нужную остановку и притормозил у обочины чуть дальше. В этот момент сзади в маршрутку с 20 пассажирами влетела бетономешалка. В аварии погибла 19-летняя студентка, по факту ее смерти уже завели уголовное дело. Еще 7 пассажиров попали в больницу с разными травмами.

Как рассказали в прокуратуре, работодателей водителя маршрутки и бетономешалки сейчас ждут внеплановые проверки.

- Кроме того, на контроле прокуратуры г. Омска находится ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами УМВД России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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