2019-04-19T07:22:55+03:00
Общество

Омич расстрелял табун лошадей из-за того, что они ели сено с его участка

Мужчине дали условное наказание
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич расстрелял табун лошадей из-за того, что они ели сено с его участкаОмич расстрелял табун лошадей из-за того, что они ели сено с его участкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все произошло в Таврическом районе. Вечером мужчина вышел из своего дома и увидел табун лошадей на своем участке. В порыве злости омич взял ружье, которое как раз попалось ему под руку, и стал стрелять в табун. Лошади разбежались от выстрелов, но 4 из них оказались смертельно ранены.

Позже владелец лошадей обратился в полицию. Оказалось, что причиненный ущерб составил 310 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, мужчина возместил ущерб в полном объеме и полностью признал вину. Он рассказал, что расстрелял лошадей в порыве злости, так как они уже не раз забредали на его участок и поедали там сено. Агрессивному омичу суд назначил 3,5 года лишения свободы условно. Также у него отобрали ружье, которое, как оказалось, он хранил незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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