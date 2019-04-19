Омичей заманивают на субботник чаем с блинами

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-19T05:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в эти выходные, 20 апреля, в Омске пройдет общегородской субботник. Наводить чистоту после долгой зимы будут в Советском парке.

– Радует, что на нашу инициативу активно откликнулась молодежь города, — рассказал директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. — Приглашаем омичей в ближайшую субботу 20 апреля в парк культуры и отдыха «Советский». Здесь после завершения работ мы организуем чай, блины и развлекательную программу.

Горожан будут ждать в 9.00 у главного входа в парк – напротив проспекта Культуры.

По информации департамента имущественных отношений Омска, работы по благоустройству городских территорий будут проходить в этот день также в парке имени 30-летия ВЛКСМ, садах «Сибирь» и им. С.М. Кирова. Здесь горожане смогут присоединиться к генеральной уборке. С собой просят захватить строительные перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU