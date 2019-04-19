Омичи сами решат, нужны ли им ночные автобусы

СЕГОДНЯ 05:00 2019-04-19T05:00:00+03:00

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Городские власти вновь вернулись к идеи запуска ночных автобусов. Ранее они говорили, что это крайне нецелесообразно и невыгодно. В департаменте транспорта заявляли, что ночью практически нет пассажиров, а значит автобусы придется гонять вхолостую и терпеть убытки.

Сейчас же в мэрии предлагают определиться самим омичам. Им предлагают ответить на вопросы, куда им нужно ехать ночью. Проголосовать можно на сайте муниципальной газеты. После этого чиновники обещают принять окончательное решение.

Отметим, что идея возможного запуска ночных автобусов принадлежит мэру Омска Оксане Фадиной.

ИСТОЧНИК KP.RU