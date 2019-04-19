2019-04-19T04:51:43+03:00
Дом. Семья

В Омске появилась сова с лицом обезьяны

Новый питомец будет жить в экоцентре
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба омской мэрииФото: пресс-служба омской мэрии
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Уже в середине мая в «Детском ЭкоЦентре» откроется 36-ой летний сезон. Животных переведут в летние вольеры, будут среди них и новички.

– Новым питомцем стала сова-сипуха, прибывшая из Московского зоопарка, где имеется солидная коллекция этих птиц. Сипуху часто называют «совой с лицом обезьяны» из-за необычных внешних форм и выразительных глаз. Кроме того, птица обладает необычным голосом, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Вместе с совой в Омск также приехали алмазные фазаны. Коллекция этих красивых птиц уже имеется в зоопарке «Детского ЭкоЦентра», но для создания новых птичьих пар потребовались новые экземпляры.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Фото: пресс-служба омской мэрии

Напомним, в зоопарке «Детского ЭкоЦентра» находится больше 380 различных видов животных, часть из которых занесена в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Омской области. Зоопарк находится в центральной части города (ул. Маршала Жукова, 109) и включает в себя целый комплекс с аквариумом, террариумом, зоной для экзотических животных, открытыми вольерами и контактным зоопарком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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