2019-04-19T04:37:47+03:00
Общество

В омском дептранспорта объяснили массовые списания денег с карт омичей

В системе оплаты произошел сбой
Анна МИКУЛА
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Систему оплаты перенастраивали, поэтому оплата произошла с задержкой.Систему оплаты перенастраивали, поэтому оплата произошла с задержкой.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Накануне омичам начали приходить странные оповещения – с их банковских карт списывались деньги сразу за несколько поездок. Причем за те, которые люди в этот день даже не совершали. Пассажиров успокоили: ни одного лишнего рубля они не потеряют, просто в системе произошел сбой.

– В муниципальном предприятии «Пассажирсервис» с 15 по 17 апреля проходила замена и настройка коммуникационного оборудования, – пояснили в омском департаменте транспорта. – В связи с этим сдвинулось время выгрузки платежных данных на процессинговые сервера банка. Списания денежных средств со счетов банковских карт за оплату проезда произошли с опозданием. Списания за оплату поездок совершенных 15 и 16 апреля были произведены 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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