2019-04-18T14:48:40+03:00
Происшествия

В Омске мошеники умудрились обмануть кассира банка

Еще одной их жертвой стал пенсионер, надеявшийся на компенсацию за «лечебный пластырь»
Анна МИКУЛА
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Теперь деньги и мошенников ищет полиция.Теперь деньги и мошенников ищет полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обычно на удочку аферистов попадаются пожилые, не слишком хорошо разбирающиеся в новых технологиях люди. Но в этот раз мошенникам удалось одурачить кассира банка. Причем, ранее 37-летняя жительница Омска уже прогорала на пирамиде. А в этот раз понадеялась получить за это компенсацию. Но снова лишилась денег.

- В ходе предварительной проверки установлено, что на ее телефон позвонил мужчина и сообщил о положенной ей выплате в размере 36 000 долларов США – данная сумма является компенсацией за вложение средств в акции финансовой пирамиды, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Злоумышленники создали видимость процедуры оформления и выполнения необходимых условий для получения денежной выплаты. В дальнейшем под различными предлогами заявительница в общей сложности перевела на счета 341 000 рублей. Когда в очередной раз мошенники попросили ее перевести еще 310 000 рублей, она обратилась в полицию.

По аналогичной схеме обманули и еще одного человека. Но тут как раз система оказалась традиционной. 61-летний мужчина купил в интернете «лечебный пластырь», который на деле оказался бесполезным. Знавшие об этом аферисты, которые, возможно, и продали потерпевшему этот самый пластырь, позвонили ему и сообщили: он может получить крупную компенсацию. В надежде на это омич перевел «благодетелям» 53 тысячи рублей. Теперь деньги и мошенников ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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