2019-04-18T14:27:25+03:00
Общество

Омичи жалуются, что деньги за проезд с карт у них списываются дважды

Горожане опасаются платить банковскими картами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются, что деньги за проезд с карт у них списываются дваждыОмичи жалуются, что деньги за проезд с карт у них списываются дваждыФото: пресс-служба администрации города Омска
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В социальных сетях омичи стали массово жаловаться на то, что при оплате проезда по банковской карте в транспорте деньги у них списываются несколько раз.

- Вчера в автобусе рассчитался за проезд банковской картой. Но когда пришел домой, то обнаружил, что со счета продолжают снимать деньги. Сегодня утром, сидя дома, обнаружил, что я куда-то на автобусе еду. Будьте внимательны! И проверяйте баланс. Карту заблокировал, буду разбираться, - написал омич в социальных сетях.

В комментариях многие омичи поддержали мужчину. Они попали в такую же ситуацию. Однако, скорее всего, деньги все же списываются только один раз – в момент подключения терминала к интернету. А это может произойти и на следующий день, так как интернета в автобусах нет. Поэтому омичам и проходят оповещения о списании денег за поездку, которую они совершили день, а то и два дня назад. Однако во всех ситуациях нужно разбираться индивидуально и регулярно следить за счетом, к которому привязана банковская карта.

В некоторых случаях омичи жалуются на ушлых маршрутчиков. Они говорят о том, что оплата, якобы, не прошла и требуют наличные – так омичи платят дважды. В таком случае необходимо жаловаться руководству водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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