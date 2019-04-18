После столкновения на метромосту одну из машин вынесло на встречную полосу и развернуло
Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 17 апреля, днем. Авария на омском метромосту попала на запись видеорегистратора одной из соседних машин.
Сначала ничего не предвещало беды - все машины довольно осторожно ехали в общем потоке. Но, вероятно, один из водителей забыл про день жестянщика, который в Омске уже вторые сутки, и решил не соблюдать необходимую дистанцию. В результате его авто на полной скорости въехало в соседнее. Ничего не подозревавший водитель той машины, не успел среагировать, ее занесло к ограждению на противоположной стороне моста и развернуло.
Запись выложили в соцсети. Большинство комментаторов предполагают, что машины были на летней резине, поэтому не сумели вовремя затормозить.
Только по счастливой случайности остальным машинам, ехавшим в этот момент по дороге, удалось увернуться от столкновения.
Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают полицейские.
Без названия.
ИСТОЧНИК KP.RU