2019-04-18T14:09:58+03:00
Общество

В Омске рассказали о зарплатах учителей

Они получают 30 тысяч в месяц
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске рассказали о зарплатах учителейВ Омске рассказали о зарплатах учителейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Омскстате рассказали о зарплатах омских педагогов. Согласно данным статистиков учителя в регионе в среднем получают 30 069 рублей. Однако многие омичи с такими цифрами не согласны, многие все же получают гораздо меньше. Для того, чтобы получать суммы, близкие к этой, учителям нужно работать на несколько ставок и проводить в школах дни и ночи.

Средние зарплаты воспитателей детских садов чуть ниже, чем у учителей. Они, по данным аналитиков, получают 26 650 рублей. Педагоги дополнительного образования получают чуть больше 28 тысяч. Самые высокие зарплаты, по данным Омскстата, у вузовских преподавателей. Они в месяц получают в среднем 62 163 рубля. Однако неизвестно, насколько эти цифры соотносятся с реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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