«Конверт принесли, но так и не извинились»: Омичка о чиновниках, заставивших оплатить налог за букет от мэрии

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-18T13:57:38+03:00

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Напомним, что в качестве подарка за первого родившегося в 2019 году ребенка, Сание Абдуллиной от мэрии вручили сертификаты в детский магазин на 20 тысяч и букет цветов. Однако через некоторое время ее попросили оплатить налог с букета и сертификатов – 2343 рубля. Это и возмутило молодую маму, платить налог с букета, который она не просила, было абсурдом. Поэтому она и возмутилась в социальных сетях.

Деньги на оплату налога женщине все же выделили. По ее словам, после шумихи в прессе к ней пришли чиновники из мэрии. Они вручили ей конверт с деньгами, которые «собрали коллективом». В конверте было 2,5 тысяч рублей. Но вот за ошибку, которая возмутила всю страну, чиновники даже не извинились.

- Никто так и не извинился. Они ко мне с такими лицами пришли, что в их взгляде читалось: «Забери деньги, только отстань от нас». Они язвительно сказали, что коллективом деньги собрали и решили помочь. Чиновники считают себя правыми, говорят, что я была заранее предупреждена об этом. Потому что если бы я сказала - нет, то, якобы, никто бы подарки не стал навязывать. Чушь несут! Зачем так привирать? Никто заранее меня не предупреждал! Сказали только после того, как я все получила и расписалась, - призналась Сания.

ИСТОЧНИК KP.RU