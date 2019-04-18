Уже окончательно: омский экс-чиновник Ровейн, убивший жену, проведет в колонии 9,5 лет

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-18T13:34:44+03:00

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Закончился, наконец, долгий судебный процесс над бывшим омским чиновником Иосифом Ровейном. Напомним, 31 мая прошлого года 62-летний мужчина в ходе ссоры из-за бракоразводного процесса убил своб 36-летнюю жену Светлану. После этого он сам сдался полиции. Но сначала пытался обставить все, как самооборону. Обвинение в его доводы не поверило, судили Ровена именно за предумышленное убийство.

Процесс сильно растянулся из-за того, что заседания то и дело переносились из-за жалоб на состояние здоровья подсудимого. В итоге 11 февраля в Куйбышевском суде приговор ему вынесли. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в соответствии с судебным актом удовлетворено исковое заявление о взыскании 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей. Но Ровейн посчитал решение слишком суровым и подал апелляцию. То же самое сделали и родные погибшей Светланы Ровейн, которые наоборот настаивали, что наказание для ее убийцы слишком мягкое. Сегодня, 18 апреля дело рассмотрел Омский областной суд.

- Не согласившись с приговором суда, сторона защиты оспорила его в апелляционном порядке, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Участвующим в заседании суда апелляционной инстанции прокурором поддержана позиция государственного обвинения и дано заключение о законности судебного акта. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, проверив законность постановленного решения районного суда, оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU