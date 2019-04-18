В Омске спустя неделю нашли водителя, сбившего школьницу на велосипеде

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-18T13:26:39+03:00

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Все случилось на улице Серова в районе дома № 16а неделю назад. Водитель иномарки отъезжал назад и не заметил 11-летнюю девочку на велосипеде. Он сбил ее, велосипед девочки залетел под машину, но ребенок успел соскочить с велика. После этого мужчина вышел из машины, спросил у девочки, как она себя чувствует, и дал ей 800 рублей. После этого он уехал.

Мама школьницы в соцсетях рассказала, что девочка поехала в школу, но почувствовала себя там плохо. Девочке вызвали скорую, а медики сообщили об аварии в ГИБДД. После этого водителя искали неделю. Им оказался 43-летний водитель на машине «Тойота». Сейчас полицейские проводят проверку. За то, что водитель оставил место происшествия, его могут оштрафовать или назначить арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU