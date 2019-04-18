Пьяная омичка «заминировала» автовокзал, отмечая приезд подруги

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-18T12:36:31+03:00

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Накануне в полицию кто-то позвонил и сказал, что на омском автовокзале заложена бомба. Полицейские с кинологами эвакуировали пассажиров, проверили здание, но опасных предметов там не нашли.

Через некоторое время они вышли на звонившего человека. Оказалось, что звонила 54-летняя жительница Большереченского района. Она приехала к подруге в гости в поселок Лукьяновка, они много выпили и решили пошутить. Женщина позвонила в полицию и сказала, что на вокзале заложена бомба. На самом деле, омичка ничего такого не делала. Теперь на нее завели уголовное дело. Также женщине придется компенсировать ущерб, который был причинен экстренным службам из-за ложного звонка.

Зачем позвонили в полицию?

- Пьяная была, с ума сошла, - призналась омичка.

Откуда возникла идея позвонить?

- С пьяных мозгов, - ответила женщина.

Пьяная омичка заминировала автовокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU