2019-04-18T12:21:42+03:00
Общество

Перед Днем Победы Омск проверят со служебными собаками

Они будут искать опасные предметы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Перед Днем Победы Омск проверят со служебными собакамиПеред Днем Победы Омск проверят со служебными собакамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске на День Победы запланировано много мероприятий для горожан. Именно поэтому полицейские планируют проверить город на наличие опасных предметов. Город будут проверять как в преддверии праздничных мероприятий, так и непосредственно перед праздником. Полицейские планируют проверить служебные собаки. Также полицейские будут патрулировать город во время праздничных мероприятий.

- Для того чтобы не допустить акты вандализма по отношению к объектам воинской славы, кроме нарядов полиции на прилегающие территории к памятникам, стелам и мемориалам в дневное время планируется привлечь к дежурству отряды добровольных народных дружин, сформированные при КТОСах, а также использовать камеры видеонаблюдения, - рассказал начальник одела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Павел Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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