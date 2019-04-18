В Омске иномарка вылетела на встречку: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-18T12:07:01+03:00

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Авария случилась накануне вечером, в самый разгар снегопада, который неожиданно накрыл наш город. 62-летний водитель на машине марки «Сузуки» ехал по улице Волгоградская в направлении улицы Дергачева. В районе дома № 56 он не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной марки «Инфинити», за рулем которой была 49-летняя женщина.

У иномарки поврежден передФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в Госавтоинспекции, женщина из «Инфинити» и ее 12-летний сын сильно ударились во время столкновения. Приехавшие медики доставили их в больницу, там их осмотрели и сделали снимки. Серьезных травм они не получили, их отпустили домой. Водитель «Сузуки» также серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU