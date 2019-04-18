На спасение омича, едва не погибшего в Таиланде от остановки сердца, требуется более миллиона

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-18T13:08:04+03:00

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Едва не закончилась трагедией первая поездка за границу для омича Сергея Попыловских. Прямо на пляже в Таиланде у него случился инфаркт, потом еще один. Хорошо, что рядом с ним находился сын, который и подарил отцу путевку. Александр Попыловских вызвал скорую. Приехавшие на место медики уже зафиксировали остановку сердца. Но мужчину удалось спасти. В платной клинике ему сделали операцию по шунтированию. Хирургическое вмешательство и реабилитация в больнице стоят огромных денег. Уже сейчас насчитали более миллиона рублей. Страховка эти расходы покрыть не сможет.

– Не сегодня-завтра начнут задавать вопросы по оплате, – цитирует «12 канал» Александра Попыловских. – Где взять такие огромные суммы, я не знаю, каждый день капают тысячи долларов. Еще предстоит перевозка в Россию бортом МЧС. Страховая сказала, что это стоит около 80 тысяч долларов. Суммы неподъемные. Как быть и что делать, я не знаю, прошу помощи.

Узнать, как помочь, можно у супруги Сергея Попыловских по телефону +7-962-048-67-85.

ИСТОЧНИК KP.RU