Омича поймали на закладке наркотиков на остановке в Нефтяниках

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-18T11:20:19+03:00

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Росгвардейцы патрулировали микрорайон Береговой, навстречу им шел мужчина, по приметам он был очень похож на мужчину, которого подозревали в угоне автомобиля. Росгвардейцы остановили омича, но оказалось, что к угону он не причастен. Однако мужчина сильно нервничал, и признался стражам порядка, что у него в кармане наркотики.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в кармане куртки у него действительно нашли сверток. 29-летний омич рассказал, что наркотики он достал из закладки. Позднее он ее показал полицейским – закладка оказалась на одной из остановок в городке Нефтяников. Омича доставили в отделение полиции, а изъятые наркотики отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU