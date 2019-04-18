2019-04-18T10:43:34+03:00
Общество

В Омске нашлась школьница, которую искали сутки

Она уехала к подруге в Москаленский район
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашлась школьница, которую искали суткиВ Омске нашлась школьница, которую искали суткиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омская школьница ушла из дома еще 16 апреля. 17-летняя Михайлова Ангелина вышла из дома по улице 25-я Северная днем и перестала выходить с родителями на связь. Родители школьницы забеспокоились вечером, когда Ангелина не вернулась домой. Она не отвечала на звонки, ее знакомые тоже не знали где она. После этого родители девушки обратились в полицию.

Девушку искали целые сутки, но выяснилось, что она уехала к своей подруге в Москаленки район. Там ее и нашли стражи порядка. Ангелину накануне привезли в Омск к родителям. В полиции сообщили, что с ней и ее родителями сейчас проводят профилактическую беседу. Предварительно, противоправных действий в отношении школьницы не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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