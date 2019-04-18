2019-04-18T10:28:15+03:00
Общество

Омич украл с кондитерской фабрики 250 килограммов конфет

Часть из них он раздал знакомым
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл с кондитерской фабрики 250 килограммов конфетОмич украл с кондитерской фабрики 250 килограммов конфетФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычное преступление произошло накануне на одной из омских кондитерских фабрик Омска. При ревизии там обнаружили пропажу 250 килограммов конфет. Общая сумма пропажи составила 29 тысяч рублей. Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам. Вором оказался кладовщик, который работал на этой фабрике порядка 5 лет.

В пресс-службе полиции рассказали, что грабителя уже задержали. 29-летний мужчина вывез из складского помещения 50 коробок со сладостями. Но дома оперативники нашли у него всего 6 коробок. По словам мужчины, остальное он продал и раздал знакомым. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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